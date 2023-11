Tempête Ciaran : des rafales enregistrées à 207 km/h cette nuit dans le Finistère

Ciarán a atteint son pic d'intensité sur le Finistère avec des vents monstrueux : 207 km/h à la Pointe du Raz, 195 km/h sur l'Île de Batz et 190 km/h à Brignogan ! Dans les terres : 163 km/h à Landivisiau & Saint-Ségal ! Notons aussi 156 km/h à Brest ! (© meteociel) pic.twitter.

Cette interdiction sera levée progressivement"au fur et à mesure de l’avancement des opérations de dégagement pour lesquelles l’ensemble des moyens très importants sont mobilisés", ajoute la préfecture.

"Une tempête majeure va frapper dès ce soir une partie du pays. Aux habitants des départements en vigilance : ne prenez pas de risque. Restez chez vous et prenez des nouvelles de vos proches isolés", a écrit le chef de l'Etat sur les réseaux sociaux.

19:23 La SNCF annonce des arrêts préventifs d'une partie du RER A et de plusieurs lignes de transiliens jeudi matin La SNCF a annoncé prévoir jeudi matin des"arrêts préventifs des circulations ferroviaires" sur une partie du RER A, plusieurs lignes du transilien (L, J, U et partiellement N) et le tram T13 en raison de la vigilance orange sur plusieurs départements d'Ile-de-France liée à la tempête Ciaran.

18:25 Les parcs, jardins et cimetières fermés, ce jeudi matin, à Paris Le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire a annoncé sur X, anciennement Twitter, la fermeture des parcs, des jardins et des cimetières, ce jeudi matin, dans la capitale.

