Tempête Ciaran : des rafales à 100 km/h en Champagne-Ardenne et plus de 11.000 commerces et foyers privés d'él

ACTUFR: Tempête Ciaran à Lyon : vents jusqu'à 100 km/h, Météo France déclenche la vigilanceAprès des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 170 km/h dans l'ouest de la France, Lyon pourra être touchée par des vents de 100 km/h localement ce jeudi.

LADEPECHEDUMIDI: Ciaran, Céline, Xynthia : pourquoi donner un nom aux tempêtes et qui les choisit ?Alors que la tempête Ciaran va frapper les côtes françaises dans la nuit de mercredi à jeudi, on vous rappelle comment sont choisis les noms donnés par les forts épisodes venteux et pourquoi.

BFMTV: Tempête Ciaran: 3 départements placés en vigilance orange vents violents pour mercredi soirLe Finistère, le Morbihan et les Côtes-d'Armor ont été placés en vigilance orange pour vents violents à partir de mercredi, alors que la tempête Ciaran est attendue entre mercredi soir et la journée de jeudi sur un quart nord-ouest de l'Hexagone.

ACTUFR: Tempête Ciarán : Météo France place le département de l'Orne en vigilance jauneLa tempête Ciarán devrait frapper la France dès le mercredi 1er novembre. C'est pourquoi Météo France a placé l'Orne en vigilance jaune à partir de mercredi soir. Explications.

ACTUFR: Tempête Ciarán : voici à quelle météo s'attendre à Clermont-FerrandLa tempête Ciarán va toucher la France dans la nuit de mercredi à jeudi. Des vents forts toucheront Clermont-Ferrand et le Puy-de-Dôme. Les prévisions de Météo France.

TF1: Vents violents et risques de submersion : pourquoi la tempête Ciaran inquièteC'est un avant-goût de la tempête Ciaran, depuis un trimaran de la Transat Jacques Vabre : une vingtaine d'heures de navigation, puis escale forcée pour des navigateurs professionnels. C'est trop dangereux. Voici ce qui se passe au large de l'Atlantique : au nord, il y a de l'air froid, au sud, de l'air chaud, et au milieu, un rail des dépressions.

