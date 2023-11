Tempête Ciaran: des chutes d'arbres déjà constatées à Saint-Malo

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald DarmaninTempête Ciarán: "Il faut féliciter tous les développements informatiques qui nous permettent d'avoir des modèles de prévision de qualité" (Steven Tual, Météorologue à Météo-Bretagne)

ACTUFR: Tempête Ciaran : sentier côtier, parcs et forêts fermés à Saint-Brevin-les-PinsLa tempête Ciaran touchera la côte atlantique dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre. La mairie de Saint-Brevin-les-Pins a décidé de fermer parcs, jardins et forêts.

SUDOUEST: Tempête Ciaran à Saint-Jean-de-Luz : Toutes les plages fermées jusqu’à samedi matinDifférentes mesures préventives ont été prises par la mairie pour faire face aux fortes pluies, aux vents violents et à la très grosse houle attendus ces prochaines heures sur le golfe de Gascogne

BFMTV: Tempête Ciaran : Des vents violents enregistrés sur les îles Chausey et à Saint-MaloLe vent a soufflé à 156km/h sur les îles Chausey dans la Manche. En Ille-et-Vilaine, à Saint-Malo, ce sont 151 km/h qui ont été enregistrés. Le plus fort de la tempête Ciaran n'est pas encore passé. Il est attendu dans le début de la nuit.

OUESTFRANCE: Tempête Ciaran : les couvreurs s’attendent à crouler sous les appelsLa tempête Ciaran va balayer le Grand Ouest dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre. Des mesures de sécurité ont été prises. Les couvreurs, eux, s’attendent à être très sollicités.

BFMTV: Routes, trains, avions: les perturbations dans les transports liées à la tempête CiaránVIDÉO - La tempête Ciarán doit frapper la France à partir de ce mercredi 1er novembre dans la soirée. Face aux vents violents, plusieurs lignes de trains ont été fermées par précaution.

BFMTV: Tempête Ciaran: les prévisions dans les Hauts-de-FranceVIDÉO - Des risques de submersion marine et des vents violents sont attendus ce jeudi 2 novembre dans la région des Hauts-de-France. En prévision de la tempête Ciaran, plusieurs mesures ont été prises dans la région.

