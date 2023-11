Tempête Ciaran : des arbres couchés sur les routes du Sud-Manche

Une rafale à 171km/h sur Granville.. Sur les réseaux sociaux, les internautes indiquent les routes où la circulation est perturbée. La préfecture recommande de ne pas sortir et d'éviter d'aller en bord de mer.

