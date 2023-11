Tempête Ciaran: de fortes rafales balayent la Côte d'Opale

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald DarmaninMétéo Nord-Pas-de-Calais: des nuages et quelques averses ce mercredi, jusqu'à 14°C à Lille et 15°C à CalaisMétéo Nord-Pas-de-Calais: des averses attendues ce jeudi, avec un retour des éclaircies en fin de journée, jusqu'à 16°C à LilleMétéo Nord-Pas-de-Calais: des nuages et quelques précipitations ce mardi, jusqu'à 15°C à Calais et 16°C à Lille

BFMTV: Tempête Ciaran: la côte d'Opale se prépare à l'arrivée des vents violentsVIDÉO - La côte d'Opale se prépare au passage de la tempête Ciaran ce mercredi soir. Plusieurs mesures de sécurité ont été prises le long du littoral.

SUDOUEST: Tempête Ciaran à Lacanau : « Le risque submersion vient aggraver l’érosion du trait de côte »La station médocaine, en Gironde, se prépare à un double front, le risque de submersion avec des houles de 6 à 8 mètres prévues en fin de semaine qui pourraient aggraver l’inéluctable érosion du trait de côte.

LAVOIXDUNORD: Tempête Ciaran : notre côte fait le dos rondLes habitants du littoral, notamment ceux du Pas-de-Calais, s’apprêtent à affronter la tempête Ciaran. Vents forts, creux de mer, nous sommes allés les rencontrer à la veille du gros des événements climatiques.

OUESTFRANCE: Tempête Ciaran : sur la Côte d’Emeraude, les appels à la vigilance se multiplientSaint-Malo, Dinard, Cancale… Sur la côte, les communes se sont préparées au passage de la tempête Ciaran. Depuis plusieurs jours, les appels à la vigilance se multiplient. De nombreux événements qui devaient se dérouler ce jeudi 2 novembre 2023 ont été annulés.

BFMTV: Tempête Ciaran : Risque de submersion marine sur la côte Atlantique et la MancheDe puissantes rafales de vent sont attendues dans le nord du pays, entraînant un risque de submersion marine sur la côte Atlantique et la Manche. Le ministre de l'Intérieur appelle à la prudence et mobilise les sapeurs-pompiers.

ACTUFR: Tempête Ciaran : comment les communes de la Côte fleurie se préparent ?Le 2 novembre, la tempête Ciarán devrait balayer le nord-ouest de la France. Sur la Côte fleurie, les communes se préparent pour limiter les dégâts.

