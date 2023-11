Tempête Ciaran dans les Landes : des rafales à 125 km/h, des vagues de plus de 6 mètres et neuf interventions chez les pompiers

Quelques chutes d’arbres ont été constatées, quelques branches aussi dans une moindre mesure, notamment dans le secteur de la Chalosse. À Yzosse, également, un arbre est tombé sur le bitume, gênant la circulation.Du côté de la côte, l’océan était pour le moins agité avec des hauteurs de vagues déjà immenses. À Biscarrosse, certaines ont été mesurées à 6,3 m.

Enfin, depuis 8 heures, le département est en vigilance jaune pour vagues submersions. À partir de 16 heures jusqu’en fin de nuit, cette vigilance sera élevée au niveau orange « avec des vagues de l’ordre de 6-8 mètres ».

