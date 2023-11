Tempête Ciaran dans le Valenciennois: la RD40 coupée après la chute d’un poteau électrique

En attendant, la circulation est déviée par la rue Pasteur. Si vous le pouvez, évitez ce secteur. Des arbres déracinés à Préseau Sur le bord de la route départementale 73, à l’entrée de Préseau (en venant de Villers-Pol), deux employés municipaux s’affairaient avec la tronçonneuse, vers 8h30 ce jeudi matin, pour découper deux arbres que les violentes bourrasques venaient de déraciner.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAVOIXDUNORD: Tempête Ciaran: quelques parcs du Valenciennois commencent à fermer ce mercrediSelon le dernier bulletin météo France, la tempête Ciaran devrait générer un vent entre 100 et 110 km/h sur le Valenciennois, entre ce mercredi 1er novembre à 20 heures et jeudi 2 à 18 heures. Évitez les parcs et la forêt car les communes n’ont pas toujours eu le temps d’en interdire les accès.

La source: lavoixdunord | Lire la suite ⮕

CLOSERFR: Tempête Ciaran, la 'tempête du siècle' : faut-il s’attendre aux mêmes dégâts qu’en 1999 ?Actu et exclus People

La source: closerfr | Lire la suite ⮕

RTLFRANCE: Tempête Ciaran : la France se prépare à l'arrivée de la 'violente tempête automnale'Trois départements ont été placés en vigilance rouge pour vents jeudi. Des fortes pluies et des rafales jusqu'à 170km/h sont attendues sur un gros quart nord-ouest de la France.

La source: RTLFrance | Lire la suite ⮕

BFMTV: Tempête Ciaran: Préparatifs et alertes face à l'arrivée de la tempêteLes autorités et les habitants des villes de Concarneau, Ploemeur, Pornichet se mobilisent pour faire face à la tempête Ciaran. Les sapeurs-pompiers et Météo France mettent en garde contre les risques de vents violents, de fortes pluies et de chutes d'arbres.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

MAGAZINECAPITAL: Tempête Céline et tempête Ciaran : comment être indemnisé en cas de dégâtsCommerces et routes inondés, foyers privés d’électricité et habitations sinistrées… La semaine dernière, la tempête Céline a balayé tout le territoire français le temps d’un week-end. Et elle ne vient pas seule. Ce jeudi 2 octobre, une autre catastrophe climatique - nommée Ciaran cette fois - devrait frapper les côtes françaises. Si votre logement venait à subir des dégâts, sachez que votre assurance a le devoir de vous couvrir… sous certaines conditions. La Caisse centrale de réassurance (CCR), l’organisme qui chapeaute le régime des catastrophes naturelles, revient donc pour Capital sur les démarches à suivre pour obtenir réparation.

La source: MagazineCapital | Lire la suite ⮕

CLOSERFR: Tempête Ciarán : la 'tempête du siècle' va-t-elle toucher votre département ?Actu et exclus People

La source: closerfr | Lire la suite ⮕