Tempête Ciaran dans le pays de Guingamp : des vents jusqu'à 115 km/h attendus mercredi soir

La tempête Ciaran s'invite en Bretagne pour la Toussaint et provoquera de forts coups de vents dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre 2023.A Guingamp, d'importantes rafales sont annoncées par Météo France, jusqu'à 105 km/h à partir de mercredi soir et durant une bonne partie de la nuit.

À lire aussiLa tempête Ciarán, violente et exceptionnelle, s'annonce sur la FranceCette même tendance s'observera dans tout le pays de Guingamp dans la nuit de mercredi 1er novembre au jeudi 2 novembre durant la tempête Ciaran, avec des rafales qui pourraient atteindre les 115 km/h dans l'intérieur des terres : Callac : des rafales jusqu'à 115 km/h annoncées mercredi soir ; 100 km/h encore jeudi matin Rostrenen : des rafales...

Tempête Ciaran : Des vents violents attendus en BretagneLa dépression Ciaran apporte un temps agité à l'ouest de la France avec des rafales de vent pouvant dépasser les 140 km/h en Bretagne. Lire la suite ⮕

Tempête Ciaran : vents violents attendus en FranceLa dépression Ciaran traversera la Manche et provoquera des vents tempétueux dans le nord et l'ouest de la France. Des rafales supérieures à 100 km/h sont prévues, atteignant même 120 à 140 km/h sur les côtes et îles exposées. Lire la suite ⮕

Après Céline, Ciaran, une nouvelle tempête avec des vents violents attendue jeudiAlors que la dépression Céline qui a fait de nombreux dégâts sur la côte s'éloigne, une nouvelle dépression et des vents violents sont annoncés dans la nuit de mercredi à jeudi, notamment sur le littoral Vendéen. Lire la suite ⮕

Après la dépression Céline, le tempête Ciaran menace la FranceVIDÉO - Après la dépression Céline, place à la tempête Ciaran en milieu de semaine prochaine. Cette répétition rapprochée de perturbations s'explique par la présence d'un 'rail de dépressions', créé par des contrastes thermiques. Lire la suite ⮕

La tempête Ciaran se rapproche des côtes bretonnes pour frapper en milieu de semaineLes prévisions de Météo-France annoncent l’arrivée d’un phénomène dangereux mercredi en Bretagne avec de fortes rafales de vent pour la soirée et la nuit suivante Lire la suite ⮕

Tempête Ciaran : à quoi faut-il s’attendre sur le littoral mercredi et jeudi ?Pas encore arrivée, déjà très discutée! La tempête Ciaran, attendue sur l’Ouest de la France dans la nuit de mercredi à jeudi fait beaucoup parler mais représente-t-elle vraiment une menace pour notre littoral? On a fait un point ce lundi matin avec Jean-Michel Meunier, prévisionniste pour Météo France. Lire la suite ⮕