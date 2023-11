Tempête Ciaran. Dans la Manche, 142 interventions des pompiers dans la nuit du 1er au 2 novembre

« 142 interventions sont comptabilisées par les services d’incendie et de secours, dont 90 en lien avec les évènements météorologiques. Il s’agit essentiellement d’interventions liées à des chutes d’arbres et de matériel, ainsi que quelques départs de feu. Des dégâts sur les toitures ont également été constatés : à Moon-sur-Elle, une femme a été relogée dans sa famille.

« Mettez-vous à l’abri et n’utilisez pas votre voiture ; ne vous promenez pas sur le bord de mer ; n’intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol ; prévoyez des moyens d’éclairage de secours et faites une réserve d’eau potable.

Les vents violents de la tempête Ciaran ont commencé à déferler sur l’Ouest, avec un pic attendu dans la nuit de ce mercredi 1er au jeudi 2 novembre. Les rafales devraient atteindre jusqu’à 180 km/h sur les côtes bretonnes et celles de la Manche et des records mensuels de vent ont été battus. La vigilance rouge s'est activée à minuit dans le Finistère, avant de s'é...

