Tempête Ciaran: 'C'était très violent', décrit le maire d'Ouessant, dans le Finistère

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald DarmaninTempête Ciaran: le maire de Cherbourg, dans la Manche, évoque un bilan "moins dramatique que ce qu'on aurait pu croire"Tempête Ciaran: Clément Beaune annonce la mort "d'un chauffeur routier dans un accident de la route dans l'Aisne"Tempête Ciarán: "Il n'y aura pas de circulation demain sur la ligne TGV Paris-Le Mans et Paris-Nantes", annonce Clément BeauneConflit entre Israël et le Hamas: Emmanuel Macron "déteste le débat" sur la valeur "des vies des Juifs" et des "vies des Palestiniens"

BFMTV: Tempête Ciarán: 'Ça craque de partout', déclare le maire d'OuessantVIDÉO - La tempête Ciaran frappe la France dès ce mercredi soir. Le Finistère, les Côtes-d'Armor et la Manche doivent passer en vigilance rouge à partir de minuit, avec des rafales à plus de 170km/h attendues sur les caps exposés.

BFMTV: Tempête Ciaran: le maire-adjoint de Porspoder dans le Finistère témoigne 'd'une nuit extrêmement impressionnante'VIDÉO - Le maire-adjoint de Porspoder, Gaël Hamayon, était en direct ce jeudi matin dans Première édition pour évoquer les vents violents provoqués par la tempête Ciaran.

BFMTV: Tempête Ciaran: 2 départements maintenus en vigilance rouge, le Finistère repasse en orangePlusieurs records absolus de vent ont été battus dans la nuit dans le Finistère.

BFMTV: Tempête Ciaran: la préfecture du Finistère interdit la circulation routière dans le départementLa préfecture du Finistère a interdit ce jeudi matin la circulation sur tout le réseau routier départemental en raison des 'nombreux obstacles' tombés sur la voirie après le passage de la tempête Ciaran.

BFMTV: Tempête Ciaran: une rafale de vent à 207 km/h enregistrée dans le FinistèreVIDÉO - La tempête Ciaran a commencé à souffler sur l'ouest de la France dans la nuit de mercredi à jeudi, des rafales à plus de 200km/h ont été enregistrées dans le Finistère aux alentours de 4 heures du matin.

BFMTV: Tempête Ciaran: des rafales à plus de 190km/h dans le Finistère, la circulation routière...La tempête Ciaran a commencé à s'abattre sur l'ouest de la France où deux départements sont toujours placés en vigilance rouge aux vents violents. Rafales à plus de 190km/h, montée du niveau de la mer, centaines d'interventions des pompiers... La nuit a été très agitée et la vigilance est toujours...

