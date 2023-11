Tempête Ciaran : à quoi faut-il s'attendre ces prochains jours ?

Trois départements sont en vigilance rouge "vent" dans le nord-ouest de la France suite au passage de la tempête Ciaran sur le pays. Avec des rafales records, les dégâts sont impressionnants.Les infos de 12h30 - Retraites complémentaires : à qui va bénéficier la revalorisation de 4,9% ?

Les pensions du régime complémentaire augmentent de 4,9% ce mercredi 1ᵉʳ novembre. Cette revalorisation concerne en particulier les ex-salariés du privé.Les infos de 5h - Météo : comment les villes se mobilisent face à la tempête Ciaran

La France se prépare à être touchée par la tempête Ciaran, qui devrait être particulièrement violente sur les côtes. Exemple à Audierne, dans le Finistère.Les infos de 18h - Paris : ce que l'on sait de la femme neutralisée dans le RER

Une femme a menacé de se faire exploser dans un RER à Paris ce mardi. La police est intervenue et lui a tiré dessus huit fois.Les infos de 5h - Tempête Ciaran : les communes de la façade Atlantique se préparent au pire

Le pic de la tempête Ciaran est attendu dans la nuit du mercredi 1 au jeudi 2 novembre. Des vents violents et des risques de submersion sont prévus.Les infos de 18h - Guerre Israël-Hamas : la bande de Gaza sous le feu des bombardements israéliens

Depuis vendredi, la guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans une "nouvelle phase". Ce lundi, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a défendu une offensive avançant par des "étapes mesurées et très puissantes".

