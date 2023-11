Tempête Ciaran. 84 000 foyers privés d’électricité en Pays de la Loire, 33 000 en Loire-Atlantique

Conséquence : 84 000 foyers sont privés d’électricité à l’échelle des Pays de la Loire. La Loire-Atlantique est le département le plus touché avec 33 000 foyers concernés. La Sarthe en compte 16 000, la Vendée 13 000, idem pour la Mayenne et enfin 9 000 foyers n’ont plus de courant en Maine-et-Loire.en termes de quantité de coupures en Pays de la Loire.

Enedis rappelle qu’il ne faut pas toucher des fils électriques tombés à terre, ni toucher un objet qui serait en contact avec une ligne. Si vous constatez une anomalie sur le réseau, Enedis conseille de joindre le 09 726 750, suivi du numéro de votre département.Les vents violents de la tempête Ciaran ont commencé à déferler sur l’Ouest, avec un pic attendu dans la nuit de ce mercredi 1er au jeudi 2 novembre.

Tempête Ciaran : 33 000 clients privés d'électricité en Loire-Atlantique. Les équipes d'Enedis se sont déployées sur le terrain dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre 2023 pour rétablir les nombreuses lignes électriques coupées. À 8 heures, 84 000clients étaient privés d'électricité dans les Pays de la Loire.

Tempête Ciaran : 1 168 appels aux pompiers et 127 interventions en Loire-Atlantique. Les secours ont indiqué qu'ils avaient effectué 127 interventions dans la nuit du mercredi 1er et jeudi 2 novembre 2023. Savenay et la Haie-Fouassière ont été notamment touchées.

Tempête Ciaran en Loire-Atlantique : déjà 127 interventions des pompiers et un blessé léger. La tempête Ciaran a balayé la Loire-Atlantique la nuit dernière avec des pointes à 154 km/h à la pointe de Chemoulin à Saint-Nazaire et 104 km/h à l'aéroport de Nantes-Atlantique. Les pompiers sont sortis à plus d'une centaine de reprises depuis 21 h. Un motard a été légèrement blessé.

Tempête Ciaran : la préfecture de Loire-Atlantique recommande de rester à l'abri cette nuit. Météo-France a placé le département en vigilance orange « vents violents » et « vagues submersions » pour cette nuit. La préfecture a pris une série de dispositions.

« Ce sera un sacré coup de vent » : la tempête Ciaran va également balayer la Loire-Atlantique. Des rafales pouvant dépasser les 130 km/h sont attendues sur le littoral de Loire-Atlantique, qui ne sera pas épargné par la tempête Ciaran dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre 2023. Dans les terres, le vent dépassera aussi les 100 km/h.

Tempête Ciaran : chutes d'arbres et inondations sont à craindre en Loire-Atlantique. Les prévisions de Météo France se précisent à mesure que la tempête Ciaran se rapproche. Elle devrait frapper la Loire-Atlantique mercredi 1er novembre vers 21h avec des rafales jusqu'à 150 km/h localement sur la côte.

