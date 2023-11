Tempête Ciaran : 3 vols déroutés vers l'aéroport Toulouse-Blagnac, 30 techniciens d'Enedis Occitanie envoyés à

domain,p="javascript:var d="+n+".open();d.domain='"+h.domain+"';",f=p+"void(0);"}try{var r=f.contentWindow;r.write(b());r.close()}catch(t){f=p+'d.write("'+b().replace(/"/g,String.fromCharCode(92)+'"')+'");d.close();'}a.P(2)};a.l&&setTimeout(q,0)})()}();c.lv="1";return c}var o="lightningjs",k=window=g(o);k.require=g;k.modules=c}({}); window.usabilla_live=lightningjs.

BFMTV: Tempête Ciarán: 'Depuis dimanche on se prépare', explique le directeur régional Enedis BretagneVIDÉO - La tempête Ciarán doit frapper la France à partir de ce mercredi 1er novembre dans la soirée.

ACTUFR: Ce qui attend Toulouse et l'Occitanie selon Météo France, pour ce pont de la ToussaintLe long week-end de Toussaint s'annonce (très) humide sur Toulouse et l'Occitanie. Il faudra bien profiter de ce mercredi férié. Les prévisions de Météo France.

ACTUFR: Un café-chiens ouvre ses portes à Toulouse, une première en OccitanieJeudi 12 octobre 2023, le café-chiens 'Canithé' a ouvert ses portes à Toulouse, à deux pas du Capitole. Une première en Occitanie. Un concept original lancé par deux passionnées.

LADEPECHEDUMIDI: Un coup de pouce anti-inflation11 000 municipaux de la Ville de Toulouse, agents de Toulouse Métropole et du CCAS (centre communal d’action social) de la Ville rose vont toucher une prime allant de 300 à 800€ en 2024. Les agents de la région Occitanie la percevront, eux , dès décembre 2023. Ils vont bénéficier de la prime pouvoir d’achat exceptionnelle créée par le ministre Stanislas Guérini en juin 2023 et destinée à aider les fonctionnaires de la Fonction publique d’Etat, hospitalière et militaire. Elle sera versée à ces fonctionnaires à compter de ce mois d’octobre. Une prime facultative destinée aux bas revenus Cette prime exceptionnelle, a été étendue aux collectivités territoriales, qui peuvent la verser à leurs agents. Ou pas. Ce côté facultatif, pour les collectivités territoriales, a été critiqué par les organisations syndicales qui ont refusé de donner leur accord. « Mais avec mon collègue Nicolas Refutin, secrétaire général du syndicat FO Toulouse Métropole, nous avons aussitôt écrit une lettre au maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole pour lui demander d’attribuer cette prime aux agents de la ville, du CCAS et de la métropole », explique Pascal Maynaud, secrétaire général de FO Ville de Toulouse

SUDOUEST: La Rochelle : ils se mobilisent pour sauver tous les tilleuls du site EnedisDes riverains ont lancé une pétition refusant l’abattage de 47 tilleuls pour laisser place à un programme immobilier sur l’ancien site Enedis. De son côté, la mairie assure qu’une partie sera conservée

BFMTV: Normandie: Enedis prêt 'pour des évènements importants'VIDÉO - En Normandie, plus d'une centaine d'agents sont prêts à intervenir lors du passage de la tempête Ciaran.

