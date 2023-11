Tempête Ciaran : 156 km/h à Brest, 147 km/h à Lorient... plusieurs records de rafales battus

Belle-Île a battu son record mensuel (152 km/h), tout comme l’île de Groix (168 km/h), Lorient (147 km/h), Lannion (158 km/h), Brest (156 km/h), Lanvéoc (171 km/h), etc. Une rafale à 207 km/h a été mesurée à la pointe du Raz mais il ne s’agit pas d’un record.

