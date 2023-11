Tempête Ciaran: '1315 personnes ont dû être déplacées', annonce Gérald Darmanin sur X (ex-Twitter)

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald DarmaninTempête Ciaran: le maire de Cherbourg, dans la Manche, évoque un bilan "moins dramatique que ce qu'on aurait pu croire"Tempête Ciaran: Clément Beaune annonce la mort "d'un chauffeur routier dans un accident de la route dans l'Aisne"Tempête Ciarán: "Il n'y aura pas de circulation demain sur la ligne TGV Paris-Le Mans et Paris-Nantes", annonce Clément BeauneConflit entre Israël et le Hamas: Emmanuel Macron "déteste le débat" sur la valeur "des vies des Juifs" et des "vies des Palestiniens"

OUESTFRANCE: Tempête Ciaran : 3 200 sapeurs pompiers et quatre hélicoptères mobilisés, annonce Gérald DarmaninLa tempête Ciaran touchera la France dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre. Gérald Darmanin a fait le point ce mardi 31 octobre sur la mobilisation des services de la sécurité civile.

LAVOIXDUNORD: Tempête Ciarán : le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin appelle à ne pas sortir la nuitLa tempête Ciarán arrive, et elle s’annonce violente. Le ministre de l’Intérieur a donné quelques consignes de sécurité.

LACROIX: Tempête Ciarán : une vigilance rouge bientôt déclenchée, annonce Gérald Darmanin« 3 200 sapeurs pompiers, quatre hélicoptères et une unité de militaires sapeurs pompiers » seront mobilisés dans six départements en prévision de la tempête Ciarán, a déclaré le ministre de l’intérieur mardi 31 octobre, ajoutant que « la vigilance rouge » serait déclenchée « dans les heures à venir ».

CNEWS: Tempête Ciaran : 3.200 pompiers mobilisés dans six départements, vigilance rouge bientôt déclenchée, selon Gérald DarmaninEn raison de l'arrivée sur le sol français de la tempête Ciaran, «3.200 sapeurs pompiers» s'apprêtent à être mobilisés dans six départements. La vigilance rouge devrait bientôt être déclenchée.

BFMTV: Tempête Ciarán: Gérald Darmanin 'encourage à ne pas sortir dans la nuit de mercredi à jeudi'VIDÉO - Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est exprimé au sujet de l'arrivée de la tempête Ciarán et 'encourage' les Français à rester chez eux.

