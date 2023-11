Tempête Ciaran : 13 000 foyers privés d’électricité en Vendée à 8 h

Enedis précise avoirLes vents violents de la tempête Ciaran ont commencé à déferler sur l’Ouest, avec un pic attendu dans la nuit de ce mercredi 1er au jeudi 2 novembre. Les rafales devraient atteindre jusqu’à 180 km/h sur les côtes bretonnes et celles de la Manche et des records mensuels de vent ont été battus. La vigilance rouge s'est activée à minuit dans le Finistère, avant de s'é...

