Tempête Ciarán: une rafale de vent enregistrée à 175 km/h dans les Côtes-d'Armor, un record pour le département

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald DarmaninÉtoiles de David taguées: un témoin qui a permis l'interpellation d'un couple de Moldaves raconte avoir "vu une femme dessiner des étoiles de David"Un couple de Moldaves suspecté d'avoir tagué des étoiles de David dans le Xe arrondissement de Paris a été arrêté

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAPROVENCE: Tempête Ciaran: Finistère, Côtes-d'Armor et Manche en vigilance rouge jeudiLes départements du Finistère, des Côtes-d'Armor et de la Manche seront placés à partir de jeudi à 00H00 en vigilance rouge vent en raison de la tempête Ciaran, selon les prévisions de Météo-France

La source: laprovence | Lire la suite ⮕

LOBS: Tempête Ciaran: Finistère, Côtes-d'Armor et Manche en vigilance rouge jeudiTrois départements bretons en vigilance orange en prévision de la 'très forte tempête automnale' Ciaran qui va frapper le quart nord-ouest de la France à partir de mercredi soir avec des rafales pouvant atteindre 170 km/h

La source: lobs | Lire la suite ⮕

MEDIAPART: Tempête Ciaran: Finistère, Côtes-d’Armor et Manche en vigilance rouge jeudiLes départements du Finistère, des Côtes-d’Armor et de la Manche seront placés à partir de jeudi à 00H00 en vigilance rouge vent en raison de la tempête Ciaran, selon les prévisions de Météo-France.

La source: Mediapart | Lire la suite ⮕

20MINUTES: Tempête Ciaran : Finistère, Côtes-d’Armor et Manche en vigilance rouge dès ce soir minuitDix-sept autres départements allant de la Vendée jusqu’au Nord, seront placés en vigilance orange pour vagues-submersion, vent ou pluie-inondation

La source: 20Minutes | Lire la suite ⮕

LACROIX: Tempête Ciaran: Finistère, Côtes-d'Armor et Manche en vigilance rouge jeudiLes départements du Finistère, des Côtes-d'Armor et de la Manche seront placés à partir de jeudi à 00H00 en vigilance rouge vent en raison de la tempête Ciaran, selon les prévisions de Météo-France.

La source: LaCroix | Lire la suite ⮕

EUROPE1: Tempête Ciaran : vents violents et risque de submersion marine sur les côtes françaisesLa tempête Ciaran va frapper les côtes françaises à partir de mercredi soir, avec des vents pouvant atteindre 150 km/h près des côtes bretonnes et un risque de submersion marine sur le littoral atlantique et de la Manche.

La source: Europe1 | Lire la suite ⮕