Tempête Ciarán: un dernier relevé fait état de rafales de vent à 170 km/h sur la Pointe du Raz

Tempête Ciarán: "Il faut féliciter tous les développements informatiques qui nous permettent d'avoir des modèles de prévision de qualité" (Steven Tual, Météorologue à Météo-Bretagne)

ACTUFR: Tempête Ciaran : du vent jusqu'à 170 km/h, une vigilance rouge 'probable', selon Météo FranceAvec les vents violents de la tempête Ciaran, Météo France juge 'probable' un passage en alerte rouge ce mercredi 1ᵉʳ novembre. Le début de la tempête est prévu dans la soirée.

FRANCEINTER: Avec ses vents pouvant atteindre 170 km/h, la tempête Ciarán s'approche des côtes françaisesAvec des vents pouvant aller jusqu'à 150 km/h, et des vagues de 6 à 10 mètres selon les zones concernées, le nord-ouest de la France va subir de plein fouet la tempête Ciarán entre le 1er et le 2 novembre. Trois départements ont placés en vigilance orange au vent à partir de 20h mercredi.

FRANCE3PROVENCE: Tempête Ciarán : des vents jusqu’à 170 km/h attendus en Normandie, quelles précautions à prendre ?La tempête qui touchera la Normandie dans la nuit de mercredi à jeudi pourrait provoquer des chutes d'arbres et des inondations, alerte Météo-France. Sur le littoral comme dans les terres, certains gestes peuvent aider à...

LACROIX: Une pointe du nord-ouest de l'Europe va affronter la tempête CiaranUne partie du nord-ouest de l'Europe - passant par le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas et la France - s'apprêtait dans la nuit de mercredi à jeudi à affronter la pluie et les vents violents de la tempête Ciaran.

LOBS: Une pointe du nord-ouest de l'Europe va affronter la tempête CiaranPluie à Arcachon (Gironde), avant l'arrivée sur l'ouest de la France de la tempête Ciaran, le 1er novembre 2023

LAPROVENCE: Une pointe du nord-ouest de l'Europe va affronter la tempête CiaranUne partie du nord-ouest de l'Europe - passant par le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas et la France - s'apprêtait dans la nuit de mercredi à jeudi à affronter la pluie et les vents violents de la tempête Ciaran

