Tempête Ciarán. Les premières images des dégâts en Normandie

domain,p="javascript:var d="+n+".open();d.domain='"+h.domain+"';",f=p+"void(0);"}try{var r=f.contentWindow;r.write(b());r.close()}catch(t){f=p+'d.write("'+b().replace(/"/g,String.fromCharCode(92)+'"')+'");d.close();'}a.P(2)};a.l&&setTimeout(q,0)})()}();c.lv="1";return c}var o="lightningjs",k=window=g(o);k.require=g;k.modules=c}({}); window.usabilla_live=lightningjs.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FRANCE3PROVENCE: Tempête Ciaran : les trains ne circuleront pas en NormandieEn raison des vents violents attendus sur le littoral normand, les trains ne circuleront sur la journée du jeudi 2 novembre 2023 pas sur l'intégralité du réseau ferroviaire en Normandie.

La source: France3Provence | Lire la suite ⮕

BFMTV: Les premières images de la tempête Ciaran en NormandieVIDÉO - La tempête Ciaran s'est abattue sur un grand quart nord-ouest de la France dans la nuit de ce mercredi 1er novembre au jeudi 2 novembre. Trois départements ont été placés en vigilance rouge; le Finistère, les Côtes d'Armor et la Manche. Des records de vent ont été battus.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Tempête Ciaran : plusieurs records de vent battus en Bretagne et NormandieLa tempête Ciaran laissera des records. La rafale de vent la plus forte a été enregistrée à la pointe du Raz (à 207 km/h !) dans la nuit de mercredi à ce jeudi 2 novembre 2023.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

BFMTV: Tempête Ciaran: quels dégâts en Normandie?VIDÉO - La tempête Ciaran s'abat sur la Normandie ce jeudi 2 novembre. BFM Normandie dresse la liste des dégâts.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

BFMTV: Tempête Ciaran en Normandie: la Manche en vigilance rouge, des records de vent enregistrésLa tempête Ciaran touche la Normandie depuis la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre. La Manche est placée en vigilance rouge par Météo-France et le reste des départements normands est en vigilance orange.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

BFMTV: Tempête Ciaran: restrictions et appel à la prudence en NormandieVIDÉO - Des restrictions vont avoir lieu ces prochaines heures en Normandie en raison de la tempête Ciaran. Certaines communes se préparent.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕