Tempête Ciarán : deux parcs d'attractions de l'Oise fermés ce jeudi

Des rafales allant de 90 à 110 km/h sont attendues dans l'Oise. La Préfecture a alerté sur des possibles chutes d’arbres, coupures d’électricité et de téléphone, endommagements de toitures ou perturbations sur la circulation routière.De quoi pousser les sites qui accueillent du public à se barricader et à fermer leurs portes lors du passage de la tempête Ciarán.

