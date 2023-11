Tempête Ciarán : à quelle météo s'attendre à Lyon et dans le Rhône ?

Des rafales de vent à plus de 150 km/h et des vagues de plus de 10 mètres anticipées dans le nord-ouest du pays... Cette semaine, plus précisément dans le nuit de mercredi 1er à jeudi 2 novembre 2023, la tempête Ciarán risque de faire des dégâts en France.

Alors que des vents violents ont déjà balayé la métropole de Lyon ce dimanche 29 octobre, provoquant des chutes d'arbres et des blessés, et que le Rhône est toujours placé en vigilance jaune ce lundi 30 octobre, faut-il s'attendre à revivre la même chose avec l'épisode météo qui arrive ?Pas les plus impactés

'On ne sera pas les plus impactés en France. On devrait se prendre deux bons coups de vent jeudi et samedi, mais on ne peut pas qualifier ces épisodes de 'tempête' pour l'instant', analyse le météorologue.La tempête Ciarán devrait en effet 'se concentrer sur les côtes' nord du pays et ne devrait pas vraiment atteindre 'les terres'. 'Mais cela peut changer d'ici jeudi. headtopics.com

