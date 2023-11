Témoignage d'un Français d'origine palestinienne sur la situation difficile à Gaza

Il est l'un des 34 Français à avoir quitté la bande de Gaza et à avoir atterri à Orly dimanche soir. Selon le témoignage d'un Français d'origine palestinienne recueilli par BFMTV, la situation dans ce territoire est extrêmement difficile. "Tout le monde (à Gaza, ndlr) est bloqué et les gens vivent difficilement, comme dans une grande prison", dit-il. "Gaza, c'est fermé. Et c'est très compliqué.

Il n'y a pas de nourriture, pas d'eau, d'électricité, de réseaux de connexion de portable", raconte cet homme. Il a également décrit le long chemin qu'il a dû emprunter pour quitter l'enclave et se retrouver en territoire égyptien. Lire l'article en intégralité sur BFMTV.co

