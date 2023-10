TÉMOIGNAGE. Changement climatique : « Ce qui est sûr, c’est que l’eau se réchauffe dans la baie »

27/10/2023 19:41:00 / La source: OuestFrance

Le réchauffement climatique n’épargne pas l’Hexagone et ses millions d’habitants. Sécheresse, inondations, fonte des glaces… Des Français de tous âges et horizons témoignent auprès d’« Ouest-France » des variations à long terme de ce phénomène, qu’ils observent et subissent sur leur territoire.