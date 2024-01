Techniques de pêche massive et mobilisation des agriculteurs

Scientifiques, ONG et professionnels alertent sur des techniques de pêche massive qui détruisent les écosystèmes et la pêche côtière. Des pratiques d’autant plus choquantes que des centaines de pêcheurs-artisans sont actuellement contraints de rester à quai dans le golfe de Gascogne.

Galvanisés par un arrêté du Conseil d’État leur interdisant de pêcher dans le golfe de Gascogne, du Pays basque au Finistère, des pêcheurs-artisans bretons ont en tête une potentielle convergence des luttes contre l’Europe et les normes.Dans les cortèges de tracteurs qui ont convergé vers Strasbourg mercredi, les agriculteurs se sont confiés sur leur baisse de revenus. Ils dénoncent des prix de vente qui chutent, une concurrence avec des pays aux normes moins contraignantes et des augmentations de charges.Quelque 270 tracteurs ont convergé vers la préfecture de la Creuse à l’appel de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs. La mobilisation a dépassé leurs espérances – beaucoup de jeunes, non adhérents, sont venus –, témoignant d’un malaise général dans la professio





