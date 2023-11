Technip Energies : baisse de 17% de son EBIT récurrent ajusté sur 9 mois

Le chiffre d'affaires ajusté des neuf premiers mois de l'exercice 2023 a diminué de 24 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 2 977,8 millions d'euros.

MEDIAPART: Tempête Ciaran : Trois départements en vigilance rouge, 17 en vigilance orangeUn gros quart nord-ouest de la France se prépare à affronter la tempête automnale Ciaran avec des rafales pouvant atteindre 170 km/h et de fortes pluies. Trois départements sont en vigilance rouge et 17 en vigilance orange.

ACTUFR: Yvelines : la Corrida de Houilles aura finalement lieu le 17 décembreAnnoncée annulée en septembre 2023, la célèbre Corrida pédestre de Houilles (Yvelines) aura finalement lieu dimanche 17 septembre 2023. Elle sera organisée par la Ville.

MEDIAPART: Serbie : des législatives anticipées convoquées pour le 17 décembreLes électeurs serbes iront de nouveau aux urnes le 17 décembre pour des élections législatives anticipées, convoquées mercredi par le président Aleksandar Vucic, moins de deux ans après le dernier scrutin.

OUESTFRANCE: Vingt-cinq ans après l’ouverture de sa pâtisserie, ce couple emploie 17 personnesC’est leur première affaire et elle continue toujours. Sylvie et Sébastien Guillemard gèrent la pâtisserie-chocolaterie Guillemard à La Flèche (Sarthe) depuis 1998. Ils ont organisé une cérémonie pour les 25 ans de la boutique, le jeudi 26 octobre 2023.

OUESTFRANCE: 17 projets retenus pour la démocratie localeAnne-Valérie Rodrigues, élue déléguée à la démocratie locale, explique que sur les 47 projets déposés, seuls 17 ont été retenus. Certains ont été écartés en raison de leur coût élevé ou de leur nature non-investissement. D'autres étaient déjà intégrés dans d'autres idées.

SUDOUEST: Attentat du quartier Opéra : 17 ans de prison requis contre l’ami de l’assaillant djihadisteLe ministère public a requis mardi dix-sept ans de réclusion criminelle assortis d’une période de sûreté des deux tiers contre Abdoul-Hakim Anaiev, ami du djihadiste qui a tué en 2018 un passant à Paris près de l’Opéra

