Tchouaméni dément une polémique sur sa blessure

. Le milieu de terrain du Real Madrid a été victime d'une fracture du métatarse du pied gauche, une fracture de stress qui a entraîné une drôle de polémique ces dernières heures. En effet, une vidéo partagée par DAZN a laissé entendre que la blessure du milieu français était dû à un mauvais geste de Gavi, le milieu de terrain du Barça.

J'ai été blessé à la fin de la première mi-temps », a précisé le milieu de terrain français qui pourrait être absent jusqu'à deux mois, ce qui veut dire que son année 2023 est probablement terminée.Aurélien Tchouaméni, blessé lors du Clasico contre le Barça, clarifie que sa blessure au pied gauche n'est pas due à un geste de Gavi, du Barça.

