Taylor Swift est devenue la première artiste milliardaire grâce à sa musique

1,1 milliard de dollars. Voilà ce que représenterait la fortune actuelle de Taylor Swift, selon le média américain Bloomberg. Ce qui est remarquable, c’est que cet empire financier provient essentiellement de recettes dues à sa carrière musicale et c’est assez rare, même chez les artistes milliardaires.

Ce qu’il faut comprendre, c’est que la valeur de la musique qu’elle a produit entre 2019 et 2023 a généré environ 400 millions de dollars tandis que les produits dérivés en son nom et les places de concert génèrent 370 millions de dollars. Les plateformes de musique en streaming lui rapporteraient 300 millions de dollars.

