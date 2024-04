Taylor Swift devient milliardaire grâce à sa musique

La chanteuse américaine Taylor Swift est devenue milliardaire grâce aux revenus tirés de sa musique, selon le dernier classement des fortunes des célébrités mondiales publié par le magazine Forbes. Sa fortune a augmenté de 360 millions de dollars en moins d'un an, principalement grâce à sa tournée « The Eras Tour » qui est en passe de devenir la série de concerts la plus lucrative de l'histoire de la musique.

