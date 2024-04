Taylor Swift devient milliardaire grâce à sa musique

Pour débuter en anglais, il va désormais falloir remplacer la célèbre phrase « My tailor is rich » par « Taylor Swift is rich ». La chanteuse américaine est en effet milliardaire, selon le dernier classement des fortunes des célébrités mondiales publié mardi par Forbes, un seuil franchi après une année 2023 faste pour la star de la pop.

Avec un patrimoine désormais estimé à 1,1 milliard de dollars, l’interprète de Shake It Off devient la première artiste, femme ou homme, à avoir franchi le seuil à dix chiffres grâce aux seuls revenus tirés de sa musique. « The Eras Tour » génère une pluie de billets En moins d’un an, la native de Pennsylvanie a vu sa fortune croître de 360 millions de dollars, en grande partie grâce aux retombées économiques de sa tournée monstre « The Eras Tour », forte de 152 dates. Selon plusieurs estimations, « Eras » est en passe de devenir la série de concerts ayant généré le plus de revenus dans l’histoire de la musique, bien au-delà du milliard de dollar

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



20Minutes / 🏆 6. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Taylor Swift est milliardaire, selon le classement du magazine ForbesEn moins d'un an, Taylor Swift a vu sa fortune croître de 360 millions de dollars, en grande partie grâce aux retombées économiques de sa tournée monstre «The Eras Tour», forte de 152 dates.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Taylor Swift est milliardaire, selon le magazine ForbesLa chanteuse américaine Taylor Swift est milliardaire, selon le dernier classement des fortunes des célébrités mondiales publié mardi par le magazine Forbes.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Taylor Swift devient officiellement milliardaire grâce au succès de sa tournée mondialeEn moins d'un an, la chanteuse amériaine a vu sa fortune croître de 360 millions de dollars, en grande partie grâce aux retombées économiques de sa tournéThe Eras Tour.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Comment la cocotte Le Creuset a séduit la Gen Z grâce à Taylor SwiftLa marque française, dont les cocottes sont toujours un véritable symbole du made in France dans le monde, a été la cible d’une campagne malveillante mettant en scène la popstar Taylor Swift. De nombreux jeunes sont tombés dans le panneau.

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Taylor Swift est devenue milliardaire grâce aux seuls revenus de sa musique, une premièreLa chanteuse américaine a vu sa fortune progresser de 360 millions de dollars dans la dernière année, en grande partie grâce aux retombées économiques de sa tournée exceptionnelle sous bien des aspects, « The Eras Tour ».

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Taylor Swift devient milliardaire grâce à sa musiqueLa chanteuse américaine Taylor Swift est devenue milliardaire grâce aux revenus tirés de sa musique, selon le dernier classement des fortunes des célébrités mondiales publié par le magazine Forbes. Sa fortune a augmenté de 360 millions de dollars en moins d'un an, principalement grâce à sa tournée «The Eras Tour».

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »