Tarbes : peu de monde au marché aux fleurs de La Toussaint

Une halle Marcadieu quasiment déserte en ce lundi matin...le traditionnel marché aux fleurs de la Toussaint ne connaît pas l'affluence habituelle. "C'est sans doute à cause de la météo très pluvieuse et peut-être parce que le marché tombe un lundi, jour où les gens travaillent et où beaucoup de commerces sont fermés" avance Marie-Françoise, vendeuse pour l'horticulteur Didier Baloup de Vic-en-Bigorre.

Un couple de personnes âgées qui s'apprêtent à faire la tournée des cimetières dans l'agglomération tarbaise, en emportent une brassée pour fleurir la tombe de ses aïeuls. Mais la fleur préférée de la Toussaint n'a plus tout à fait l'exclusivité.

