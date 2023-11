Tagaday, la première plateforme de veille médias en France. Il mesure la visibilité dans tous journaux, chaînes de télé, stations de radio et sites Internet français des 50 plus grandes communes et de leurs édiles entre novembre 2022 et octobre 2023 (voir méthodologie en bas de cet article).

Il ne mesure pas la tonalité de ce qui est dit sur la commune et son maire – que ce soit neutre, positif ou négatif ; que l’actualité soit tragique, heureuse ou seulement factuelle -, ni même la longueur des reportages ou sujets. Au total, près de 36 millions de contenus ont été analysés.En ce qui concerne les 50 villes les plus peuplées en France, notre classement du nombre total de contenus respecte globalement la taille des communes. Et Paris est loin devant avec près de 3,5 millions d’articles, vidéos, sons… qui mentionnent la ville. Logique quand on connaît le centralisme français et aussi le fait que la capitale sert parfois de synonyme pour qualifier la Franc





OuestFrance » / 🏆 56. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Leinster - La Rochelle, en direct - Coupe des champions 2022-2023 Finale, samedi 20 mai 2023Le Leinster étouffe La Rochelle, avec trois essais inscrits dès le premier quart d'heure. Le match : LEIvSR

La source: lequipe - 🏆 62. / 22,5 Lire la suite »

Stade Français - Racing 92, en direct - Top 14 2022-2023 Barrages, samedi 03 juin 2023Les deux voisins rentrent aux vestiaires dos à dos ! Le début du match a été dominé par les Racingmen, bien aidés par le carton rouge de Kremer dès la 5e minute, mais les Stadistes ont réussi à inverser la tendance en fin de mi-temps. Rien n'est fait !

La source: lequipe - 🏆 62. / 22,5 Lire la suite »

Immobilier : les fédérations patronales de la construction réclament un «électrochoc» à MacronLes principaux acteurs de l'immobilier en France se sont adressées au président de la République dans une tribune publiée dans le Parisien, revendiquant une relance de la production des logements neufs. Ces fédérations patronales de la construction et de l'immobilier entendent créer un "électrochoc", tant la situation se détériore. L'Ukraine revendique le "premier succès" de son assaut autour de Bakhmout (PAPIER GENERAL)15/05/2023 10:43:57Birmanie: trois morts et Sittwe coupée du monde après le passage du cyclone Mocha (PAPIER GENERAL-ACTUALISATION)15/05/2023 10:41:51L'Irak attend un "accord final" avec la Turquie pour exporter le pétrole kurde15/05/2023 10:40:07Prévisions AFPTV FRANCE du LUNDI 15 MAI15/05/2023 10:36:16Accident d'une frégate norvégienne en 2018: le chef de quart condamné15/05/2023 10:34:06Zone euro: Bruxelles relève ses prévisions de croissance pour 202315/05/2023 10:33:15Début de semaine positif à la Bourse de Paris15/05/2023 10:31:56Prévisions FRANCE du LUNDI 15 MAI (actualisées à 10H30)15/05/2023 10:30:54Macron reçoit 200 patrons étrangers, dont Elon Musk, et annonce 13 milliards d'euros d'investissements (PAPIER GENERAL-ACTUALISATION)15/05/2023 10:30:18Vague orange en Thaïlande, une coalition pro-démocratie se dessine (PAPIER GENERAL-ACTUALISATION)15/05/2023 10:29:36Après le séisme, quelles répliques pour Evenepoel et le Tour d'Italie ? (COMMENTAIRE)15/05/2023 10:23:29La Roumanie se sépare de ses avions de chasse soviétiques15/05/2023 10:22:25URGENT ¥ L'émissaire chinois sera à Kiev mardi et mercredi15/05/2023 10:21:22La Turquie vers un second tour inédit, avantage à Erdogan (PAPIER GENERAL)15/05/2023 10:15:50Médias: le groupe américain Vice se déclare en faillite15/05/2023 10:14:48L'émissaire chinois sera à Kiev mardi et mercredi (responsable ukrainien à l'AFP)15/05/2023 10:09:46Trimestre anti-inflation: prix en légère hausse pour trois enseignes affirme l'UFC, Bercy conteste15/05/2023 10:05:06URGEN

La source: Europe1 - 🏆 22. / 60,984 Lire la suite »

Présentation du parcours du Tour de France 2023 : Le Tour 2023 dévoilé à partir de 11h30Le Tour de France 2023 féminin et masculin seront présentés au Palais des Congrès (Paris) ce jeudi matin (à partir 11h30) StyrosCyclisme 🙄 je ne sais pas quoi penser.. N'importe quoi. Le tour du sud de la France 🤬 Hmmm et les pyrennees?

La source: lequipe - 🏆 62. / 22,5 Lire la suite »

Miss France 2023 : Chiara Fontaine, Miss Roussillon 2022, dévoile le trucage utilisé dans son portrait - VoiciIl y a quelques jours, les portraits des trente candidates au titre de Miss France 2023 ont été dévoilés sur le site de TF1. Dans le sien, Chiara Fontaine, Miss Roussillon 2022, dévoile le trucage...

La source: voici - 🏆 38. / 28,125 Lire la suite »

Cette station de ski est la moins chère de France cet hiver 2022-2023...

La source: Femina_fr - 🏆 7. / 92,4 Lire la suite »