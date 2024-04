Table basse Vasagle avec plateau en verre et cadre doré

Cette table basse de la marque Vasagle a tout pour devenir l’élément central de votre salon. Dotée d'un plateau en verre, d’un cadre rond doré et de pieds dorés, ce meuble apporte une touche de charme à n’importe quel espace. Ce style à la fois chic et sobre s’adapte parfaitement à différents styles de décoration. La structure est en métal et le dessus est en verre trempé. Ce type de verre se distingue par sa solidité et sa résistance à l’usure. De plus, il est facile à nettoyer. Profitez d’un bon plan, cette table basse est disponible au prix de 58,98 euros sur Amazon. Elle a déjà fait le bonheur de nombreux clients de la plateforme puisqu’elle a obtenu la note globale de 4,5 étoiles sur 5 avec plus de 3000 avis. Pour couronner le tout, elle a été achetée plus de 200 fois le mois dernier.Cette table basse mesure 84 cm de longueur et de largeur et 45,5 cm de hauteur. Si vous n’avez pas envie de doré, sachez qu’elle se décline aussi en blanc et en noir

