Taïwan exhorte la Chine à faire face à la réalité après l'élection du président souverainiste Lai Ching-te

Taïwan a exhorté dimanche la Chine à 'faire face à la réalité' après l'élection aux fonctions de président du souverainiste Lai Ching-te, tandis que Pékin avertissait que toute initiative en faveur de l'indépendance de cette île serait 'sévèrement punie'. Les électeurs ont rejeté au cours de la présidentielle de samedi les appels répétés du puissant voisin à ne pas voter pour M.

Lai, offrant une confortable victoire à un homme que le Parti communiste chinois considère comme un dangereux séparatiste. Le lendemain, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a demandé dans un communiqué à la Chine de 'respecter le résultat de l'élection, faire face à la réalité et renoncer à réprimer Taïwan' qui, pour son nouveau président, est de facto un territoire indépendan





