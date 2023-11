Systel : sauvetage réussi pour le gestionnaire des plateformes d'alerte des pompiers

Près de 30 % des revenus proviennent déjà de services de sécurité civile en Belgique, en Suisse et au Royaume-Uni. (DR)En composant le 18 ou le 112, il y a une chance sur deux de passer par Systel pour joindre les pompiers.

L'entreprise de 13 millions d'euros de chiffre d'affaires repart avec 105 salariés sur 123, après des départs volontaires et neuf licenciements.Le journal en version numérique dès 22h30 la veille de sa parutionDix ans après le lancement des nouvelles routes de la soie, le bilan pour la Chine est contrasté. Plus de 1.

Incendie dans une résidence à La RochelleDix personnes ont été évacuées après un incendie dans la résidence La Passerelle à La Rochelle. Aucune victime n'est à déplorer, mais des dégâts matériels ont été causés. Les pompiers ont rapidement maîtrisé le feu qui a ravagé un appentis aménagé en chambre. Lire la suite ⮕

Retour aux sources pour Pierre Popelin à La RochelleAncien joueur de La Rochelle, Pierre Popelin retrouve son ancien club avec Castres Olympique. Il se réjouit de retrouver ses anciens coéquipiers et connaître le terrain et les supporters. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : rassemblement à La Rochelle pour un cessez-le-feu à GazaPrès de 250 personnes se sont réunies à La Rochelle pour demander un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Les manifestants ont souligné que la résolution de l'ONU pour un corridor humanitaire n'est qu'un premier pas et non un cessez-le-feu. Lire la suite ⮕

Reprise difficile pour le Castres Olympique face à La RochelleLe Castres Olympique affronte La Rochelle ce dimanche avec une équipe renforcée par le retour de Florent Vanverberghe et la première titularisation de Tom Staniforth. Mathieu Babillot sera le capitaine. Lire la suite ⮕

Europom 2023: 2 000 variétés anciennes de pommes et de poires exposées à La RochelleJusqu'à dimanche soir, l'Espace Encan de La Rochelle accueille l'exposition de 2 000 variétés anciennes de pommes et de poires. Organisée par les Croqueurs de pommes d'Aunis et Saintonge, cette rencontre européenne met en valeur le patrimoine fruitier et attire des passionnés de toute l'Europe. Lire la suite ⮕

Le classement du Top 14 : Castres 3e, La Rochelle 10eLe Castres Olympique occupe la 3e place du classement du Top 14, tandis que La Rochelle est 10e. Les deux équipes se rencontrent ce dimanche pour la reprise du championnat après 8 semaines d'interruption. Lire la suite ⮕