Surfrider organise une collecte de déchets à la plage de La Barre

Surfrider invite le grand public à venir participer à sa collecte de déchets, plage de La Barre, dimanche 7 avril.L’antenne Côte basque de Surfrider organise, dimanche 7 avril, une nouvelle opération de ramassage des déchets, plage de La Barre. Objectif : sensibiliser le plus grand nombre au problème de la pollution des océans, particulièrement par les plastiques, le problème de tonnes de plastiques venus d’Espagne pour s’échouer sur les plages de la côte aquitaine, particulièrement à Anglet.

juillet 2023 qui interdit le plastique à usage unique pour les emballages de fruits et légumes frais, qui intervient après celle de la vaisselle jetable, des pailles, etc. Il reste malheureusement beaucoup à fair

