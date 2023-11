Sur la route des JO, le Triathlon de la mode éthique s’arrête à Cholet les 9 et 10 novembre

destiné aux étudiants des lycées professionnels et écoles supérieures en mode, métiers d’art et design dont le challenge est la création d’une pièce d’art à porter, une parure, à partir de vêtements et objets de seconde vie, en lien avec la pratique du sport

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SUDOUEST: Concours de nouvelles et de photos sur le pont de pierre à BordeauxLa Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole lancent un concours de nouvelles et de photos sur le pont de pierre, permettant d'enjamber la Garonne depuis 200 ans. Le concours est ouvert à tous les amateurs d'écriture et de photo.

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Les cigarettes électroniques ont-elles encore la cote auprès des fumeurs de Cholet ?Les SEDEN (systèmes électroniques de délivrance de la nicotine) sont apparus en France au début des années 2010, entraînant toute une nouvelle économie avec eux. Le propriétaire d’une dizaine d’enseignes dans le Maine-et-Loire, dont la première a ouvert à Cholet en 2011, observe une consommation « plus mature » que la décennie précédente.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Infiltrations d’eau aux Halles : « la partie émergée de l’iceberg » estime Cholet NaturellementL’infiltration d’eau de pluie survenue samedi aux Halles fait réagir le groupe d’opposition Cholet Naturellement. Pour qui les commerçants ne doivent plus subir « les mauvais choix passés ».

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: La scène drag-queen de Cholet en plein essor avec les scènes ouvertes de Charley DollCharley Doll, célébrité locale du cabaret transformiste est devenue il y a peu la maîtresse de cérémonie d’une série de rendez-vous inédits dans Cholet. Samedi 21 octobre 2023, elle a invité des artistes drag-queens et drag-kings à sa première scène ouverte au bar Chope & Compagnie.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

MEDIAPART: Pubs ciblées sur Facebook et Instagram: l’UE serre la vis sur l’usage des donnéesUn régulateur européen a interdit à Meta l’usage des données personnelles à des fins de ciblage publicitaire, sans consentement explicite, sur ses plateformes Facebook et Instagram dans l’UE - un revers pour le groupe qui mise sur ses abonnements payants pour se mettre en conformité.

La source: Mediapart | Lire la suite ⮕

LEHUFFPOST: Guillaume Meurice sur France Inter : Adèle Van Reeth partage « le malaise » après ses mots sur NetanyahuLa directrice de Radio France se désolidarise des propos tenus dans une chronique par l’humoriste sur Benyamin Netanyahu, comparé à « une sorte de nazi sans prépuce ».

La source: LeHuffPost | Lire la suite ⮕