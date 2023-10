Suppressions de postes chez Sanofi : 'C'est une catastrophe pour la santé publique'

Le géant pharmaceutique français Sanofi a annoncé vendredi 26 juin la suppression de 1.700 emplois en Europe, dont un millier en France (sur 25.000 au total dans l'Hexagone). L'entreprise mettra en place un plan de départs sur trois ans, "exclusivement sur la base du volontariat", a indiqué auprès de l'AFP Olivier Bogillot, le président de Sanofi France.

Selon Jean-Louis Peyren, coordinateur adjoint de la CGT chez Sanofi France, ces annonces reflètent le désengagement de l'entreprise de secteurs jugés peu rentables, au détriment d'impératifs de santé publique.Marianne : Dans quelle stratégie s'intègrent ces suppressions de postes ?Jean-Louis Peyren : Sanofi et les autres laboratoires ont le profit comme seule obsession, ce qui les pousse à abandonner des pans entiers de la recherche.

