Suppression des barrières de péage sur l'autoroute Paris-Normandie

Un automobiliste qui parcourt les 210 kilomètres d’autoroute séparant Paris de Caen doit aujourd’hui s’arrêter à de multiples reprises – ou du moins réduire sa vitesse s’il possède un badge d’abonnement – afin de s’acquitter du péage. Résultat : une circulation souvent ralentie à l’approche des barrières successives, et une perte de temps qui grimpe facilement à une demi-heure.

Cette situation, qui se répète notamment lors des grands week-ends et des départs en vacances, devrait bientôt appartenir au passé, promet. Cette filiale du groupe espagnol Abertis concessionnaire de l’A13 et l’A14 a commencé fin mai un chantier d’envergure consistant à appliquer à l’axe Paris-Normandie le principe du libre flux.Il s’agit ni plus ni moins d’ôter progressivement les barrières de péage et de les remplacer par des portiques qui enjambent les voies et sont dotés de capteurs intelligents afin d’identifier les véhicules, sans que les automobilistes ne soient contraints d’appuyer sur la pédale de frein.Ensuite, plusieurs possibilité





🏆 18. LaCroix » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Unique en Normandie, une pépinière d'entraineurs de trotteurs créée à Vire NormandieGuarato, Hallais...Des inconnus pour certains mais ce sont des célébrités de la course hippique de trot. Les prochains entraineurs-stars seront peut-être installés à Vire Normandie

La source: Lille_actu - 🏆 18. / 67,6 Lire la suite »

Une maison de retraite en Normandie victime d’une cyberattaqueL’Ehpad les Hortensias à Marigny-le-Lozon (Manche) a été frappé par un groupe de hackers. Les pirates exigent une rançon de 100 000 dollars et menace de publier des fichiers de l’établissement.

La source: OuestFrance - 🏆 18. / 67,6 Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris-SG - Strasbourg du 21 octobreNotre pronostic : Paris bat Strasbourg et Mbappé marque (1.52)

La source: RMCsport - 🏆 18. / 67,6 Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris-SG - Milan du 25 octobreNotre pronostic : le PSG bat Milan et plus de 1,5 but dans le match (1.86)

La source: RMCsport - 🏆 18. / 67,6 Lire la suite »

Maisons et appartements à louer en Bretagne et en NormandieCet hiver, cap sur la Bretagne et la Normandie. Face à la mer, ces quelques maisons et appartements, à louer sur Airbnb, sont à coloniser seul ou en tribu. Une maison de plage à Reville en Normandie Pour 9 voyageurs A la pointe de la Manche, cette maison en pierre est le camp de base idéal pour un week-end en Normandie. Face à l'île de Tatihou, elle comprend quatre chambres, deux salles de bain dont une pourvue d'une baignoire à l'ancienne, une grande terrasse où déjeuner et dîner sous un auvent, un jardin… Mais aussi un accès direct à la plage de de Saint-Vaast-la-Hougue. A louer sur Airbnb Une maison scandinave à Primelin en Bretagne Pour 4 voyageurs Face aux vagues azurées de Primelin et le phare d'Eckmühl, cette jolie maison en bois mise sur une décoration épurée dans le plus pur esprit scandinave. Habillé de bois blanc, on y retrouve deux chambres immaculées, une salle de bain, un salon depuis lequel on aperçoit la mer, une grande terrasse… A louer sur Airbnb Un appartement-belvédère sur la plage du Portel sur la côte d'Opale Pour 4 voyageurs Face à l'une des plages les plus prisées de la côte d'Opale, cet appartement haut perché offre un tête-à-tête planant avec l'horizon. Avec au total deux chambres, on y retrouve également un grand salon, une cuisine ouverte, une salle de bain avec une douche italienne et une baignoire plongeant sur la mer et une terrasse titanesque

La source: Vogue.fr - 🏆 18. / 67,6 Lire la suite »

JO Paris 2024 : Une athlète ardennaise lance une cagnotte en ligne pour se qualifierNe bénéficiant d’aucun sponsor ou partenaire financier, la sauteuse en longueur Angélica Berriot cherche à financer sa saison pour se qualifier aux Jeux olympiques de Paris 2024

La source: 20minutesparis - 🏆 18. / 67,6 Lire la suite »