Suppression de la vignette verte d'assurance automobile en France

La suppression de la vignette verte d’assurance automobile, effective depuis le 1er avril 2024, marque une évolution significative dans la gestion des preuves d’assurance en France. Pour rappel, elle avait été instaurée en 1956 comme recette supplémentaire dans les caisses de l’État (amende de 35 euros pour défaut de vignette), et le décret relatif à sa suppression a été publié au Journal officiel le 9 décembre 2023.

Cette mesure, résultant d’une volonté de simplification administrative et de modernisation, implique plusieurs changements notables pour les conducteurs français.Fichier des Véhicules Assurés (FVA) . Ce fichier, alimenté par les assureurs, recense tous les contrats d’assurance en vigueur et est consultable par les forces de l’ordre. Ainsi, lors d’un contrôle routier, la présentation physique de la carte verte n’est plus requise, les vérifications s’effectuant directement via le FVA.les assureurs fournissent désormais un “Mémo Véhicule Assuré

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



JournalDuGeek / 🏆 13. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

France (F) en direct, Tournoi de Tournoi des 6 Nations (F) 2024 (30/03/2024)Le sport en direct sur L'Équipe. Les informations, résultats et classements de tous les sports. Directs commentés, images et vidéos à regarder et à partager !

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

KFC France veut ouvrir 40 nouveaux restaurants en France en 2024En 2023, le géant américain du poulet a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 15% sur un an à 850 millions d'euros dans l’Hexagone, malgré l’inflation. La chaîne sert plus de 200.000 clients par jour en France.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

JO 2024: Le Comité d'organisation de Paris 2024 confirme l'augmentation de sa masse salarialeJO 2024: Le Comité d'organisation de Paris 2024 confirme l'augmentation de sa masse salariale

La source: InvestingFrance - 🏆 75. / 51 Lire la suite »

Ce qui change au 1er avril 2024 : composition des protections menstruelles, vignette verte, trêve hivernale...Plusieurs changements vont concerner les Français à partir de lundi, notamment la diminution de MaPrimeRénov' et le contrôle technique obligatoire de certains véhicules.

La source: lobs - 🏆 5. / 94 Lire la suite »

Audit énergétique : attention, les règles changent à partir du 1er avril 2024Pour obtenir des aides MaPrimeRénov’ dans le cadre d’une rénovation globale d’un logement, l’administration exige des propriétaires un audit énergétique du bien, dont une partie du coût peut être remboursée. Mais à partir du 1er avril 2024, les règles changent.

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

MaPrimeRénov' : attention, les aides sur ces travaux baissent au 1er avril 2024A partir du 1er avril, le montant des aides MaPrimeRénov’ pour l’installation de chaudières ou poêles à bois va être réduit. Les propriétaires n’ont donc plus que quelques jours pour déposer un dossier s’ils souhaitent bénéficier d’un maximum de subventions.

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »