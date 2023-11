Suppression de l'Aide médicale d'Etat : la promesse du serment d'Hippocrate remise en question

«Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera». Même s’il n’a aucune valeur juridique, le serment d’Hippocrate est fondateur dans la pratique médicale. Tous les professionnels de santé prêtent serment sur ces principes. Et c’est précisément cette promesse qui semble aujourd’hui mise à l’épreuve.

Car dans le projet de loi immigration porté par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, les sénateurs LR - avec l’appui du locataire de la place Beauvau - ont fait voter, mardi 7 novembre, la suppression de l’Aide médicale d’Etat (AME) au profit d’une Aide médicale d’urgence (AMU), supposément moins coûteuse pour la Sécurité sociale. Une suppression que la droite justifie par l’impact financier du dispositif : 1,2 milliard d’euros par an, soit 0,47% des dépenses annuelles de la Sécurité sociale en 2022. D’autant que ce dispositif de soins réservé aux étrangers sans-papiers créerait un «appel d’air» pour l’immigration clandestin

