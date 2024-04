Suppression d'une classe à La Vergne : les parents d'élèves inquiets

La suppression d’une classe du RPI Landes-La Vergne-Essouvert à la rentrée 2024-2025 implique la fermeture définitive de l’école de La Vergne. Les parents d’élèves et certains élus sont vent deboutéjà amputée d’un poste, il y a quelques années, l’école de La Vergne n’accueillait plus qu’une classe de CM1-CM2. Mais à la rentrée, un nouveau poste sera supprimé, impliquant la fermeture définitive de l’école vergnaude. Une situation que les parents d’élèves...

Sarah, maman de Sasha en CP à Essouvert (Saint-Denis-du-Pin), et de Gaspard, en petite section, s'inquiète de la suite de la scolarité de ses enfants : « Il va y avoir des classes avec de gros effectif

