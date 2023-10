Sunshine lavage 53, une nouvelle entreprise de lavage de porcherie dans le Nord-Mayenne

à proximité des régions Bretagne et Normandie.

Romain Perrochaud s’est déplacé lundi 23 octobre 2023 chez son premier client et en cherche d’autres.

Télévision : France 3 filme le Japon recréé en Mayenne par Clara et YuichiroJulie Hattu, et son équipe de l'émission Envie Dehors, est venue pour filmer le quotidien de Clara et Yuichiro, qui vivent dans le respect du mode de vie japonais. Lire la suite ⮕

Mayenne : Une brebis passe deux jours dans un fossé avant d’être secourueLes sauveteurs d’un soir ont utilisé des sangles et des lampes torches Lire la suite ⮕

Permanence des soins : les médecins généralistes arrêtent la grève en MayenneLa grève d’un collectif de médecins généralistes de la Mayenne, commencée le 13 octobre, a pris fin mercredi 25 octobre 2023. Leurs revendications ont été entendues : l’Agence régionale de santé a validé une demande de financement de l’Association départementale pour l’organisation de la permanence des soins des médecins (Adops 53). Lire la suite ⮕

Le Ribay en Mayenne : 2 conducteurs contrôlés avec le même excès de vitesseFin octobre 2023, en Mayenne, un grand excès de vitesse a été constaté à Le Ribay, en pleines vacances de Toussaint. Lire la suite ⮕

La réaction du président du Département de la Mayenne au signalement d’AnticorL’association Anticor44 a annoncé, ce vendredi 27 octobre 2023, avoir fait un signalement au parquet à la suite d’un rapport de la chambre régionale des comptes portant sur la gestion du département de la Mayenne. Son président Olivier Richefou plaide sa bonne foi. Lire la suite ⮕

Saint-Romain-le-Noble : nouvel accident mortel sur les routes du Lot-et-GaronneVendredi 27 octobre, à 7 heures, un homme de 60 ans est décédé à la suite d’un choc entre une voiture et un poids lourd, sur la D 813. Il s’agit du 25e décès sur les routes du département cette année Lire la suite ⮕