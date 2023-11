Suivez la tempête Ciarán et ses effets entre Orne et Mayenne

Jeudi 2 novembre 2023, 0 h 13. Rafales de 153 km/h à la pointe du Roc, près de Granville, et 170 km/h à la pointe du Raz. Nouveau record. 88 km/h à Le Horps, 80 km/h à Ernée. Vent moyen en Orne et Mayenne de 45 à 50 km/h.

Jeudi 2 novembre 2023, 0 h 09. Pressions de 983 hPA à Brecé, près de Gorron, d'après une station Netatmo. 981 à Domfront-en-Poiraie. Température de 10,5°C. Mercredi 1er novembre 2023, 23 h 51. Le vent commence à souffler très fort, et se fait très bien entendre dans les maisons. 77 km/h à Le Horps, 52 km/h à Laval. Données Météo France publiée par Météociel.

Mercredi 1er novembre 2023, 23 h 00. Environ. Rafale de 166 km/h relevée à la Pointe du Roc, près de Granville, le plus fort pour le moment. 141 km/h à la Pointe du Raz, en Bretagne.Mercredi 1er novembre 2023, 22 h 45. Les premières rafales arrivent.

