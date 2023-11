Sud-Gironde et Lot-et-Garonne : Alerte emploi du lundi 30 octobre | Le Républicain Lot-et-Garonne

rapidement à Marmande, Tonneins, Langon, Ladaux, St Loubert, Blasimon.Au sein d'une cuisine ouverte proposant de la restauration sucrée/salée orientale, vous serez en charge de la fabrication de pâtisseries marocaines et orientales. L'objectif est de proposer nos produits à la vente dans les grandes surfaces de notre secteur.

Au sein d'un supermarché, vous optimisez l'organisation et la gestion de votre rayon tout en assurant un niveau optimal de conseil et de satisfaction des clients. Vous êtes garant de votre compte d'exploitation (chiffre d'affaires, marges). Gestionnaire rigoureux et autonome, vous avez une bonne connaissance des produits et vous savez les mettre en valeur pour rendre le rayon attractif.

Chargé(e) de commercialiser l'ensemble des produits et des services de l'entreprise, vous développez votre portefeuille clients, établissez et entretenez la relation commerciale par des visites régulières en respectant votre plan de tournée. De formation commerciale de type BTS NRC / NDRC et d'une première expérience en environnement B to B, dans le secteur automobile idéalement. headtopics.com

Elections municipales à Langon, législatives 2027 : les ambitions du RN en Sud-GirondeJean-Luc Roeder est le responsable du Rassemblement National dans la 9e circonscription de Gironde. Le parti de Jordan Bardella veut s'implanter autour de Langon, Bazas, Podensac. Lire la suite ⮕

Bazas pleure la disparition de Dominique Tamagnan | Le Républicain Sud-GirondeEmblématique président de l'association La Place des Arts, à Bazas (Gironde), sculpteur métal talentueux, Dominique Tamagnan s'est éteint. Lire la suite ⮕

Opération Vagues bleues : 72 infractions constatées lors des contrôles routiers en Lot-et-GaronneLa troisième édition de l'opération baptisée Vagues bleues a eu lieu vendredi soir en Lot-et-Garonne. Plus de 40 militaires - 48 exactement - du groupement de gendarmerie départementale ont multiplié les contrôles dans un département où le bilan de la sécurité routière est désastreux. De 17 heures à 21 heures, 576 véhicules ont été contrôlés. Les gendarmes ont constaté 72 infractions dont 50 graves qui pouvaient être génératrices d'accidents parmi lesquelles 1 conduite sous stupéfiants, 1 conduite sous l’empire d’un état alcoolique, deux excès de vitesse, 13 usages du téléphone portable, 1 conduite sans permis, 5 refus de priorités et 2 franchissements de ligne continue. Lire la suite ⮕

La Boussole : un nouvel outil numérique pour les jeunes en Val de GaronneDécouvrez La Boussole, un dispositif d'état en ligne destiné aux jeunes. Une plateforme simplissime pour les aider dans leurs démarches et accéder aux aides auxquelles ils peuvent prétendre. Lire la suite ⮕

Un homme de 75 ans porté disparu retrouvé mort en GirondeUn homme de 75 ans porté disparu depuis jeudi a été retrouvé mort en bord de Garonne. Originaire de Mérignac, il souffrait de la maladie d'Alzheimer. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de son décès. Lire la suite ⮕

La Nouvelle-Zélande échoue face à l'Afrique du Sud en finale de la Coupe du Monde de rugbyLa finale de la 10e Coupe du Monde de rugby opposant la Nouvelle-Zélande à l'Afrique du Sud s'est soldée par la victoire des Sud-Africains. Malgré un duel de buteurs entre Handré Pollard et Richie Mo'unga, l'unique essai de la rencontre signé Beauden Barrett a permis à l'Afrique du Sud de remporter le match. Les All Blacks ont évolué à quatorze pendant une grande partie du match, mais cela n'a pas suffi pour l'emporter. L'Afrique du Sud devient ainsi la première équipe à remporter la compétition à quatre reprises. Lire la suite ⮕