Subvention pour le dispositif 'J'apprends à nager et à sauver' de l'association Nautisurf

Après avoir répondu à l'appel d'offre de l'Agence nationale du sport (ANS), l'association Nautisurf, basée à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) a décroché une subvention de 2 500 € pour lancer le dispositif 'J'apprends à nager et à sauver.'L'objectif est d'apprendre les gestes basiques : flotter, se déplacer, aller chercher un objet dans l'eau, comment porter secours...

Antoine Dourver, directeur de NautisurfPlus de 2 000 noyades par anCe dispositif est né d'un constat : 'Les enquêtes montrent que depuis 2018, il y a plus de 2 000 noyades par an, principalement en mer, dans la bande des 300 mètres, mais aussi dans les piscines privées.' À lire aussiAquaMalo organise une soirée jeux olympiques avec des activités originales et des cadeaux à gagnerÀ qui ça s'adresse ? Cette opération gratuite s'adresse à un public cible âgé de 6 à 12 ans et aux personnes de plus de 45 an

