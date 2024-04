Strictly Confidential : le premier film de Damian Hurley avec Elizabeth Hurley

Dans Strictly Confidential, le premier film de Damian Hurley, réalisé en 2023, l’actrice Elizabeth Hurley occupe le haut de l’affiche. Elle campe dans ce thriller haletant le personnage de Mia, une femme hantée par le suicide de sa meilleure amie, Rebecca. A contrecœur, elle accepte une invitation de la famille de Rebecca pour un séjour dans leur maison des Caraïbes afin de commémorer l’anniversaire de sa mort, en compagnie d’anciens amis d’universités.

Mais une fois arrivée sur l’île, Mia est en proie à des soupçons en découvrant que les membres de la famille de Rebecca et chacun des invités cachent un secret et qu’ils sont tous liés à sa mort. Elle plonge alors dans le passé de son amie afin de découvrir les causes de sa mort et est entraînée dans un monde de sexe, de duplicité et de trahison. Voilà pour le pitch du film dont certaines scènes de sexe jouées par Elizabeth Hurley, et tournées par son fils, interrogen

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



closerfr / 🏆 29. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Liz Hurley : son fils Damian accusé d’être un “nepo baby”, il répond sans détourDamian Hurley, un nepo baby ? Cette idée insupporte le fils de la comédienne Liz Hurley, et il l’a fait savoir samedi 30 mars dans les colonnes du Sunday Times.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

Elizabeth Hurley a tourné des scènes osées sous la direction de son fils : « C’est libérateur de travailler en famille »Elizabeth Hurley n'hésite pas à se mettre presque à nu dans le premier film de son fils Damian, Strictly confidential. Gênant ?

La source: grazia_fr - 🏆 45. / 59 Lire la suite »

Damian Hurley explique pourquoi il est «tout à fait normal» pour lui d’avoir dirigé les scènes de sexe de sa mèreLe fils d’Elizabeth Hurley a déclaré s’être privé de coordinateur d’intimité pour son premier film, Strictly Confidential, qui met en vedette sa mère dans des conditions très osées.

La source: Madamefigaro - 🏆 9. / 83 Lire la suite »

Les Denver Nuggets déjà en mode playoffs, Damian Lillard (Milwaukee Bucks) aussiNBA - 13 victoires en 15 matches pour les Denver Nuggets depuis le break du All-Star Game. Ils ont battu les New York Knicks (113-100) la nuit dernière

La source: Eurosport_FR - 🏆 54. / 55 Lire la suite »

Damian Willemse et les Stormers vont retrouver La RochelleTrois-quarts de l'Afrique du Sud et des Stormers, Damian Willemse s'attend à une bataille féroce contre La Rochelle en huitièmes de finale de Coupe des champions ce samedi (16 heures).

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Damian Willemse (Stormers) : « De la pression » contre La Rochelle en Coupe des championsTrois-quarts de l'Afrique du Sud et des Stormers, Damian Willemse s'attend à une bataille féroce contre La Rochelle en huitièmes de finale de Coupe des champions ce samedi (16 heures).

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »