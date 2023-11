Strasbourg: une visite guidée de la cathédrale pour les plus jeunes

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald Darmanin

BFMTV: Tiktok teste une IA pour identifier et vendre les objets d'une vidéoLa fonction permettrait aux utilisateurs d'acheter des objets similaires à ce qu'ils ont vu en vidéo, même dans le cas de contenus n'ayant rien à voir avec le shopping.

OUESTFRANCE: Sur une route de l’Eure, une cycliste décède après une collision avec un tracteurUne cycliste sexagénaire a trouvé la mort à la suite d’une collision avec un tracteur, dans la matinée de ce mardi 31 octobre 2023, à Épaignes, dans l’Eure, près de Pont-Audemer.

ACTUFR: Strasbourg : une boutique éphémère pour faire le plein de cadeaux de Noël ouvre cette semaineDu 2 novembre au 24 décembre 2023, une boutique éphémère s'installe en plein Carré d'Or, à Strasbourg. L'occasion de faire le plein de cadeaux de Noël.

BE_BASKETFR: La SIG Strasbourg remporte une deuxième victoire consécutive en BCL contre OstendeMalgré l'absence de Paul Lacombe, la SIG Strasbourg a réussi à remporter une deuxième victoire consécutive en BCL contre Ostende (81-68). Après un départ timide, le club alsacien a resserré sa défense et trouvé son adresse au Rhénus ce mardi soir.

FRANCE3PROVENCE: Cancer du poumon : examens et opération en même temps, une première mondiale réalisée à StrasbourgUne patiente a été opérée d’une tumeur pulmonaire jeudi 26 octobre aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Les examens et l’opération se sont déroulés dans la même salle et en même temps, permettant un gain de temps inédit...

BFMTV: Strasbourg: l'augmentation des foyers inquièteVIDÉO - L'augmentation des loyers inquiète à Strasbourg.

