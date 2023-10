Strasbourg : une partie de leur appartement s'effondre pendant qu'ils font la sieste

Mardi 24 octobre 2023, l'appartement de Veli et Emsal, situé route d'Altenheim à Strasbourg, s'est partiellement effondré alors que les deux septuagénaires faisaient la sieste.

D'après Muhammet, un de leurs 7 enfants interrogés par nos soins, tant la cuisine que la chambre d'ami sont partis dans les décombres.

Cependant, Veli et Emsal ont été affectés psychologiquement. Pour l'heure, ils dorment chez l'un de leurs enfants.Pour Muhammet, il y aurait un lien entre ce chantier et l'effondrement partiel de l'appartement de ses parents. 'Je pense qu'ils ont creusé trop profond, ce qui a emmené la façade de la maison'. headtopics.com

De l'autre côté du terrain vague, l'immeuble bénéficie lui de ce qui semble être un mur de soutènement.'Il semblerait que les travaux ont a minima participé à fragiliser la structure' 'En date du 24 octobre 2023 vers 11h, nous avons été alertés par l’entreprise de gros œuvre de notre opération de réalisation de 20 logements destinés à un bailleur social situé au 22-24 route d’Altenheim à Strasbourg, pour nous informer de l’effondrement partiel du bâti voisin', réagit le promoteur immobilier Jabo Promotion, contacté par nos soins.

'Les expertises d’assurance des différents intervenants (maître d’ouvrage, maitre d’œuvre, bureaux d’études et entreprises) sont en cours. Pour le moment aucun lien n’est clairement établi entre les travaux et le sinistre. Il semblerait toutefois, que les travaux ont a minima participé à fragiliser la structure. Nous attendons le retour des expertises qui nous permettra de comprendre et d’établir les responsabilités', ajoute Jabo Promotion. headtopics.com

