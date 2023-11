Strasbourg: les salariés de Manpower en grève

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald Darmanin

BFMTV: Strasbourg: l'augmentation des foyers inquièteVIDÉO - L'augmentation des loyers inquiète à Strasbourg.

LAVOIXDUNORD: Synthexim: la CGT dévoile les dessous explosifs de la réunion du 9 octobreLe 9 octobre, une commission de suivi sur la mise en sécurité des usines Seveso seuil haut du Calaisis s’est tenue en présence d’élus, de représentants de l’État mais aussi de la CGT. L’organisation syndicale a dévoilé des chiffres inquiétants au sujet des quantités de produits chimiques présentes sur la friche Synthexim.

BFMTV: Eurométropole de Strasbourg: l'offre Vélhop évolueVIDÉO - Impossible de profiter lundi 30 octobre de la nouvelle offre Vélhop. Les bornes libre-service de l'Eurométropole de Strasbourg ne fonctionnaient pas.

ACTUFR: Strasbourg : une boutique éphémère pour faire le plein de cadeaux de Noël ouvre cette semaineDu 2 novembre au 24 décembre 2023, une boutique éphémère s'installe en plein Carré d'Or, à Strasbourg. L'occasion de faire le plein de cadeaux de Noël.

BE_BASKETFR: La SIG Strasbourg remporte une deuxième victoire consécutive en BCL contre OstendeMalgré l'absence de Paul Lacombe, la SIG Strasbourg a réussi à remporter une deuxième victoire consécutive en BCL contre Ostende (81-68). Après un départ timide, le club alsacien a resserré sa défense et trouvé son adresse au Rhénus ce mardi soir.

LESECHOS: Quand quatre décennies de sida s'exposent à Strasbourg« OEuvres, récits et entrelacs » est le sous-titre de l'exposition du musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg consacrée à l'art au temps du VIH. Ou comment les oeuvres et la maladie, mortelle, s'entremêlent.

