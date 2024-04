Strasbourg accorde sa confiance aux jeunes. Dans la dernière lettre de l’Observatoire du football CIES, le club alsacien arrive à la première place des équipes de Ligue 1 qui donnent le plus de temps de jeu aux joueurs de moins de 23 ans mais aussi aux moins de 21 ans. De son côté, l'OM pointe à la dernière position. Au total pour Strasbourg , 42,1% des minutes de jeu lors des matchs entre avril 2023 et avril 2024 ont été disputés par des joueurs de moins de 23 ans.

Le Racing domine également les statistiques chez les moins de 22 ans (36.8%), de 21 ans (26.8%) et de 20 ans (10.6%). Pour rappel, les Alsaciens sont dirigés par BlueCo, le consortium américain propriétaire de Chelsea, dont le projet est de miser sur les jeunes joueurs. En revanche, Toulouse domine chez les moins de 19 ans (9.1%). A l'inverse, l'OM est le seul club de Ligue 1 à tomber sous les 10% (6.2%) chez les moins de 23 ans et les Phocéens sont aussi en retard chez les moins de 21 ans (1.1%

Strasbourg Football Jeunes Ligue 1 OM

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



RMCsport / 🏆 63. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Strasbourg et Cholet éliminés de la Ligue des championsLes deux clubs français Strasbourg et Cholet, présents dans la même poule de Ligue des champions, sont éliminés de la compétition. Strasbourg s'est pourtant imposé 78-65 ce mardi tandis que Cholet a perdu (85-70).

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Ligue 1 : Strasbourg frappe fort à Nantes et s’éloigne de la zone rougeAvec un beau succès à La Beaujoire (3-1), les Alsaciens ont pris trois points très précieux dans cette course au maintien.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Strasbourg : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match de Ligue 1 en direct ?Match pour le maintien entre Nantes et Strasbourg qui luttent pour ne pas descendre. Cette affiche compte pour la 26ème journée de Ligue 1 Uber Eats. On vous dit tout sur cette affiche, notamment sur quelle chaîne et à quelle heure voir Nantes - Strasbourg en direct à la TV.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Strasbourg En direct - Ligue 1Recevez les dernières mises à jour de Football sur Eurosport. Suivez le Nantes - Strasbourg en direct le 16/03/2024. Découvrez les scores, les statistiques et les commentaires en temps réel.

La source: Eurosport_FR - 🏆 54. / 55 Lire la suite »

Strasbourg peut encore espérer se qualifier en quart de finale de la Ligue des ChampionsStrasbourg a remporté une victoire contre Cholet dans le top 16 de la Basketball Champions League, ce qui lui permet de garder espoir pour une qualification en quart de finale. Malgré quatre défaites consécutives, Strasbourg peut encore se qualifier en comptant sur une victoire contre Tofas Bursa et une défaite de Cholet.

La source: Be_BasketFr - 🏆 22. / 68 Lire la suite »

Ligue 1 : Monaco s'impose à Strasbourg, Metz enfonce Clermont et Le Havre bat ToulouseMonaco l'a emporté à Strasbourg grâce à Eliesse Ben Seghir (1-0). Un penalty de Georges Mikautadze a permis à Metz de mettre Clermont à six points (1-0). Toulouse est tombé au Havre sur un but de Christopher Operi (1-0).

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »